Красноярцы – активные пользователи цифровых карт среди других жителей Сибири

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В Сибирском федеральном округе в прошлом году выпустили около 150 тысяч цифровых карт. По сравнению с предыдущим годом объем операций по ним увеличился на 40%, а их число выросло в 1,5 раза - подсчитали аналитики ВТБ. Владельцы цифровых карт банка в Сибири в прошлом году совершили более 7,4 млн транзакций на общую сумму 8,8 млрд рублей. Наиболее активно цифровыми картами пользовались жители Новосибирской области – на их долю приходится четверть всех операций в СФО. На втором по активности месте расположились жители Кузбасса, а красноярцы - на третьем (1,2 млн). На эти же регионы приходится и топ-3 по объему платежей.

В основном клиенты ВТБ используют цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и онлайн. За год жители Сибири оплатили ими свыше 7 млн покупок на 6,3 млрд рублей. Еще более 1,7 млрд рублей оборота по цифровым картам приходится на переводы между частными лицами. Опцией переводов с карты на карту активнее всех пользуются новосибирцы: за год они совершили 51 тыс. транзакций на 460 млн рублей. На втором месте по объему таких операций – Красноярский край (295 млн).

Сибиряки редко используют цифровые карты для снятия наличных через банкоматы. В течение прошлого года клиенты в Сибирском федеральном округе совершили всего 53 тысячи таких операций суммарно на 770 млн рублей.