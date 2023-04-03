В Красноярском крае ожидается серия магнитных бурь в апреле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле в Красноярском крае ожидаются несколько магнитных бурь. Об этом на пресс-коференции в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников.

Так, ощутимые магнитные бури мощностью 5-6 баллов обрушатся на Красноярский край 1, 8, 11, 16, 20, 24, 26 и 30 апреля. Они будут возникать на фоне температурных колебаний.

Напомним, что магнитные бури проявляются в виде сбоев в сотовых сетях. Метеозависимые люди могут страдать от головной боли, испытывать общее недомогание и скачки давления. Медики советуют в такие периоды снизить физнагрузки, больше гулять на свежем воздухом.