В Красноярске на борьбу с пылью потратят 109 миллионов рублей. Фото: администрация города

В Красноярске власти планируют потратить 109 миллионов рублей на борьбу с пылью на дорогах города. Это – начальная цена контракта, которую предлагают потенциальным подрядчикам. Дело в том, что очистка улиц от пыли в этом году станет очень актуальной. Потому что зимой в качеств противогололедного средства использовали песок и техническую соль. А это и есть основная причина для образования технической пыли, сообщают Gornovosti.

По словам руководителя УДИБа Павла Краско с ноября по март на дороги города высыпали более 33,5 тысяч кубометров песка – в переводе на КамАЗы это более 3360 машин. Часть песка вывезли вместе с песком и снегом на полигон, но ведь полностью убрать его невозможно. Придется бороться уже отдельно. Это нужно сделать до начала периода цветения растений. То есть до конца мая – начала июня. Иначе уличная пыль смешается с пыльцой растений и станет доставлять большие проблемы, особенно аллергикам.