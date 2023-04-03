В Красноярске 16-летний мотоциклист протаранил иномарку. Фото: ГИБДД

В Красноярске 16-летний мотоциклист протаранил иномарку. И тем самым открыл статистику этого год по ДТП с участием несовершеннолетних. «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в ГИБДД, что дорожный инцидент произошел накануне 2 апреля на улице Стасовой.

Молодой человек ехал на мотоцикле, не предназначенном для движения по дорогам общего пользования. Иными словами на спортивном байке. Решил обогнать впереди ехавший автомобиль и столкнулся с «Ниссаном», двигавшемся в попутном направлении, слева от мотоциклиста. В результате машина поцарапана, байк на асфальте, юный нарушитель получил незначительные травмы, медики оказали ему помощь на месте.

Как оказалось, спортивный байк купила мама, потакая опасным забавам подростка. Он периодически катался по личному участку, а тут решил выехать на пределы. По итогу придется оплатить езду без водительских прав, размер штрафа 15 тысяч рублей. Плюс за передачу управления мотоциклом еще 30 тысяч рублей штрафа. И вдобавок на маму составили рапорт за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына, рапорт передали в ПДН.