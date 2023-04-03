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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:35

В Красноярске на Енисее лодку с ребенком едва не занесло под старый корабль

На помощь пришли спасатели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на Енисее лодку с ребенком едва не занесло под старый корабль

В Красноярске на Енисее лодку с ребенком едва не занесло под старый корабль

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Енисее лодку едва не занесло течением под старый корабль. Это произошло накануне в воскресенье, 2 апреля в районе острова Отдыха. На плавсредстве находились три человека, двое мужчин и одиннадцатилетняя девочка. Возможно, рыбаки. Или просто решили прокатиться по воде – этот момент в службе спасения Красноярского края не уточнили.

Двигатель неожиданно заглох. И лодку начало относить под давно списанное судно «Красноярский рабочий», пришвартованное к берегу. Требовалась помощь. Звонок в экстренную службу от терпящих бедствие передали спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда. Те примчались быстро, взяли на буксир неуправляемое плавсредство с пассажирами и доставили его к берегу.