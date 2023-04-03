Житель Красноярска рискует лишиться Mazda 6 за 2,4 миллиона рублей. Фото: прокуратура

Житель Красноярска рискует лишиться своей иномарки Mazda 6 за то, что повторно отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. А машина, между прочим, недешевая – стоит 2,4 миллиона рублей. В связи с вступлением в силу нового закона, ее могут по решению суда продать с молотка и деньги направить в бюджет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры города, вечером 11 марта этого года 40-летний автомобилист выпил литр пива и поехал кататься по центру города. Сотрудники ГИБДД его остановили для проверки и сразу заметили, что он подшофе. Предложили «подуть в трубочку» или проехать в наркологический диспансер. Но тот отказался. Но забыл, видимо, что это не спасет его ответственности: за отказ от алкотеста все равно существует наказание.

При оформлении протокола дорожные полицейские выяснили, что похожая история произошла в августе 2020 года. Тогда он не сдал водительское удостоверение, а заявил о его пропаже. По инициативе прокуратуры дорогостоящий автомобиль обвиняемого арестован.