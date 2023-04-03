В Ачинске в супермаркете пьяный покупатель напал с кулаками на 51-летнего мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске полиция устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел в минувшую субботу 1 апреля в одном из супермаркетов города. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

В ночное время в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили: в магазине на улице Индустриальной пьяный посетитель ведет себя неадекватно и агрессивно, выражается нецензурно. Когда один из покупателей попытался его урезонить, тот набросился с кулаками.

На место оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Личность нападавшего установили – ранее судимый 46-летний местный житель. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Добавим, что пострадавший обратился за медицинской помощью.