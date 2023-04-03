В Красноярском крае женщина подожгла келью с колокольней и пятью колоколами. Фото: МВД

В Красноярском крае осудили женщину, которая сознательно подожгла помещение кельи. В результате огнем были полностью уничтожены и сама келья, и колокольня с пятью колоколами храма Святого Александра Невского в селе Хайрюзовка Иланского района.

Это произошло в конце октября 2022 года. 36-летняя местная жительница пришла к знакомой. После солидного количества спиртного дамы стали изливать друг другу душу. Гостья поделилась, что испытывает неприязнь к священнослужителю. Отправилась выяснять с ним отношения. Как она призналась, ей не понравилось, что служитель церкви «эксплуатирует» ее мать. Она решила его сжечь ночью.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, священнослужитель, который жил в этой келье, вовремя заметил огонь, выбежал и остался жив. А вот старую деревянную часовню не спасли.

Суд приговорил подсудимую к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме, с подсудимой взыскан материальный ущерб в сумме 517 597 рублей 95 копеек.