Житель Красноярска отравился мухоморами Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска отравился мухоморами. Причем в острой форме. С судорогами и одышкой 29-летний мужчина поступил в токсикологическое отделение городской больницы, ему оказали неотложную помощь и фактически вытащили с того света. Когда стали выяснять подробности, мужчина рассказал, что приобрел ядовитые грибы «с лечебной целью» через интернет-магазин, который специализируется на их продаже. И уверял, что употреблял их «по инструкции» в течение месяца.

Об этом случае рассказал в своем телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Первым делом в полицию направили запрос, чтобы сотрудники установили личность владельцем сомнительного интернет-портала. Затем будет составлен судебный иск с требованием блокировать сомнительный магазин.

Добавим, что это уже не первый случай. В прошлом году несовершеннолетний приобрел сушеные мухоморы на сайте «Вайльберрис», едва вышел из пункта выдачи заказа и тут же сжевал солидных размеров шляпку. Откачали, к счастью. По требованию суда интернет-агрегатор удалил у себя информацию о продаже продукции, в составе которой есть мухоморы.