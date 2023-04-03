На Таймыре простились с героически погибшим добровольцем Эдуардом Яром

На Таймыре простились с героически погибшим добровольцем. Фото: администрация Караула

На Таймыре, в поселении Караул простились с героически погибшим в зоне специальной военной операции добровольцем. Эдуард Яр погиб при исполнении своего гражданского и воинского долга 19 февраля этого года в боях под городом Артемовск. Об этом сообщила администрация поселения.

Эдуард Яр родился 7 сентября 1987 года в поселении Носок, окончил местную школу-интернат, затем Норильский технический колледж. Был рабочим в клубе и администрации поселка, оператором на дизельной установке. Был осужден и отбывал наказание в исправительной колонии, но подал заявление на участие в зоне боевых действий. И в ноябре 2022 года отправился туда. Сражался, как настоящий патриот, мужественно принял бой под городом Артемовском в Донецкой народной республике. Получил осколочное ранение и скончался от острой кровопотери, сообщили местные власти.