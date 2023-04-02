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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 10:23

В Емельяновском районе площадь пожара на пилораме выросла до 5000 квадратных метров

Угрозы перехода огня на населенные пункты нет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В селе Шуваево, Емельяновский район, выросла площадь пожара на пилораме до 5000 квадратных метров. Как сообщают в МЧС, угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

Локализация горения пока не наступила. Тушение длится практически сутки – осложняется тем, что на пилораме невероятно большое количество горючих отходов лесопиления – площадь 4000 квадратных метров и глубина от 2 до 5 метров.

На месте работают 33 человека и 15 единиц техники.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 1 апреля в 18:55, на утро 2 апреля площадь пожара была около 900 квадратных метров.