В Красноярске наказали мошенника, «помогавшего» лишенцам восстановить водительские права

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В Красноярске 51-летний мужчина получил два года условного за аферы с восстановлением водительских прав для лишенцев. Как рассказали в МВД, следователям полиции удалось собрать достаточно доказательств, для обвинительного приговора суда.

Все произошло еще в сентября 2021 года. Один из водителей попался сотрудникам ДПС в пьяном виде за рулем автомобиля. В его отношении составили административный протокол. Перспектива лишиться прав мужчину напрягала, поэтому он решил обратиться за помощью к «специалистам», как раз один из них оставил свою визитку на лобовом стекле его машины.

Мошенник сообщил автолюбителю, что за 80 000 рублей будет представлять его интересы в суде. Полную сумму до решения платить не нужно, хватит предоплаты в размере 50 000 рублей.

Взяв деньги, аферист потратил их на собственные нужды, а на суд не явился. Водителя, тем временем, лишили прав на 1,5 года.

Когда автолюбитель понял, что его обманули – обратился в полицию.

Сотрудники МВД довольно скоро установили личность «специалиста», завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал 51-летнего мужчину виновным.