В Красноярске 14-летний подросток с приятелем нашли банковскую карту, и накутили в кафе на уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14-летний подросток с 13-летним приятелем нашли банковскую карту возле дома по улице Светлогорская. Как сообщают в СК, ребятки обрадовались такой находке и пошли кутить в кафе быстрого питания.

Заказывали все, что видели в меню – в итоге сумма счета составила около 5000 рублей. В это время владелица карты заметила пропажу – к ней на телефон стали поступать смс-ки об оплате кафе. Девушка заблокировала счет и кутеж подростков прекратился, толком не успев начаться.

Хозяйка карты обратилась в полицию. Сотрудники МВД быстро установили любителей фастфуда.

В СК было заведено уголовное дело по статье «кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Но вот нюанс, тратили вдвоем, а отвечать будет только 14-летний подросток. Его приятель возрастом не вышел – привлечь к уголовной ответственности 13-летнего по закону нельзя.

Родители обоих парней, что примечательно, ущерб владелице карты полностью возместили. Теперь 14-летнему грозит судимость, наказание вплоть до лишения свободы и прочие последствия такого поступка. А 13-летнему постановка на профилактический учет в полиции и пристальное внимание сотрудников МВД.