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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 3:26

В Красноярске двое мужчин удержали третьего от падения с Коммунального моста

Он брыкался и вырывался, но двое красноярцев оказались сильнее
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двое мужчин 1 апреля смогли до приезда полиции и спасателей удержать третьего от падения с Коммунального моста. Как рассказал в КГКУ «Спасатель», горожанин брыкался и вырывался изо всех сил, но двое красноярцев оказались сильнее.

Один из мужчин смог позвонить на номер 112 – две группы специалистов немедленно отправились на место. Одна по акватории Енисея, если же мужчина все же упадет с моста, вторая со стороны суши.

К счастью, все закончилось благополучно. Пытавшийся упасть мужчина был передан в руки полиции. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.