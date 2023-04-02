В Красноярске двое мужчин удержали третьего от падения с Коммунального моста

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двое мужчин 1 апреля смогли до приезда полиции и спасателей удержать третьего от падения с Коммунального моста. Как рассказал в КГКУ «Спасатель», горожанин брыкался и вырывался изо всех сил, но двое красноярцев оказались сильнее.

Один из мужчин смог позвонить на номер 112 – две группы специалистов немедленно отправились на место. Одна по акватории Енисея, если же мужчина все же упадет с моста, вторая со стороны суши.

К счастью, все закончилось благополучно. Пытавшийся упасть мужчина был передан в руки полиции. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.