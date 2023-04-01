В Красноярском крае хозяин производственной базы застрелил мужчину из пневматической винтовки Фото: Мария ЛЕНЦ

31 марта в поселке Ильичево Шушнского района хозяин производственной базы застрелил мужчину и ранил его брата. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Два брата пришли на базу 32-летнего мужчины, которая находится на улице Дачная. Один из братьев пришел поговорить к жене на работу. Однако дорогу ему преградил ее начальник. Начался конфликт. В итоге хозяин базы схватил пневматическое ружье и начал стрелять.

Он попал в голову 39-летнему мужчине (мужу подчиненной), он погиб на месте. Его брат также был ранен, но выжил. Сейчас ему помогают врачи. Подозреваемого же арестовали. В его отношении завели уголовное дело по статье «убийство».