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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 16:27

В Красноярском крае хозяин производственной базы застрелил мужчину из пневматической винтовки

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае хозяин производственной базы застрелил мужчину из пневматической винтовки

В Красноярском крае хозяин производственной базы застрелил мужчину из пневматической винтовки

Фото: Мария ЛЕНЦ

31 марта в поселке Ильичево Шушнского района хозяин производственной базы застрелил мужчину и ранил его брата. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Два брата пришли на базу 32-летнего мужчины, которая находится на улице Дачная. Один из братьев пришел поговорить к жене на работу. Однако дорогу ему преградил ее начальник. Начался конфликт. В итоге хозяин базы схватил пневматическое ружье и начал стрелять.

Он попал в голову 39-летнему мужчине (мужу подчиненной), он погиб на месте. Его брат также был ранен, но выжил. Сейчас ему помогают врачи. Подозреваемого же арестовали. В его отношении завели уголовное дело по статье «убийство».