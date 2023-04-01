В Красноярске появится еще шесть площадок для выгула собак

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске обустроят еще шесть площадок для выгула собак. Об этом сообщают в мэрии.

Они появятся на Линейной; 143, Лазо, 20; Энергетиков, 48; Маерчака, 66; на переулке Медицинский, 19Д и в сквере между 9 мая, 55 и Водопьянова, 15А. О сроках начала и окончания работ пока не сообщается.

Для собак установят всю необходимую инфраструктуру от ограждений до лесенок и барьеров. Все они будут находиться на расстоянии не менее 40 метров от домов. На новые собачьи площадки выделено 10 миллионов рублей.