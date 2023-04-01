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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 6:43

Красноярские полицейские рассказали подробности драки между подростками в Солнечном

Всех участников установили
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/kras_sunny

Фото: vk.com/kras_sunny

В МВД по краю опубликовали подробности драки между школьниками на пустыре в Солнечном. Две группы молодых людей не поделили девушку.

30 марта группа 17-летних ребят из Зеленой Рощи приехали в Солнечный для выяснения отношений с 14-летними мальчиками. Подростки рассказали, что девушка отвергла ухаживания парня из младшей компании, ответив взаимностью старшему юноше.

Школьники решили расставить точки над «и» лично. Но после перепалки началась драка, победителями в которой выступили 17-летние парни.

Сейчас полицейские опрашивают подростков и проводят проверку. С ребятами проведут профилактические беседы, органы профилактики также введены в курс дела.