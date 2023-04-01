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НовостиОбщество1 апреля 2023 6:17

Ушел из жизни экс-депутат Заксобрания Красноярского края Александр Многогрешнов

Состоял в региональном парламента 9 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Ушел из жизни экс-депутат Заксобрания Красноярского края Александр Многогрешнов. Фото: Заксобрание Красноярского края

Ушел из жизни экс-депутат Заксобрания Красноярского края Александр Многогрешнов. Фото: Заксобрание Красноярского края

1 апреля 2023 года стало известно о кончине бывшего депутата краевого парламента Александра Многогрешнова. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Красноярского края.

Александр Александрович родился в 1948 году в поселке Устюг в Емельяновском районе. С 2002 по 2011 год он работал в Законодательном Собрании края. Состояла в комитетах по бюджету и налоговой политике, а также по здравоохранению, спорту и туризму.

Причина смерти бывшего парламентария не раскрывается. Коллеги выражают соболезнования семья Александра Многогрешнова.