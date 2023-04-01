В Красноярском крае из-за африканской чумы уничтожили 2,7 тысяч свиней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на 30 марта уничтожено 2,7 свиней из-за африканской чумы. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Напомним, что вспышка африканской чумы свиней произошла в Минусинском районе в марте. 19 марта там был введен локальный режим ЧС. Как итог – 2,7 свиней было изъято и уничтожено. Кроме того, еще 130 свиней было изъято с 30 подворий в Каратузском районе края.

В ведомстве добавили, что в 2 предприятия в регионе занимаются разведением свиней в промышленном масштабе, еще ряд – по содержанию этих животных с поголовьем более 1 тысяч особей. Все они имеют низкий зоосанитарный статус, поэтому, если там обнаружат вспышку, все поголовье будет изыматься.

При этом на 30 марта 2023 года новых вспышек африканской чумы свиней в Красноярском крае не зафиксировано.