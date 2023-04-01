В Красноярске женщина обокрала бывшую сокамерницу на 42 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 46-летняя омичка обокрала бывшую сокамерницу во время встречи. Об этом сообщает МВД по краю.

В августе 2022 года к красноярке приехала погостить приятельница из Омска. Женщины познакомились во время отсидки в колонии. Спустя пару недель гостья уехала, а хозяйка квартиры обнаружила пропажу 42 тысяч рублей.

Подозреваемую в краже задержали на ЖД-вокзале Красноярска. Он купила билет и ждала свой поезд. Полицейским омичка рассказала, что накануне она, подруга и ее муж выпивали втроем. А утром, воспользовавшись тем, что хозяйка ушла на работу, а мужчина спит, она взяла деньги.

Полицейские завели уголовное дело. Расследование уже завершено, а материалы направлены в суд. Рецидивистке грозит до 5 лет колонии.