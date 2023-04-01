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НовостиСпорт1 апреля 2023 3:20

В Красноярске стартует Siberian Power Show-2023

На фестиваль спорта приехали атлеты из 18 стран
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске стартует Siberian Power Show-2023

В Красноярске стартует Siberian Power Show-2023

Фото: Мария ЛЕНЦ

31 марта в Красноярске стартовал фестиваль спорта Siberian Power Show-2023. Он продлится до 2 апреля.

Как сообщает организатор мероприятия Денис Киюцин, в 2023 году на SPS приехали более 3 тысяч атлетов из 18 стран (Казахстан, Иран, Грузия, Бразилия и так далее). Посетителей ждут, как соревнования, так и различные форумы, конкурсы и розыгрыши.

Завершится фестиваль в 18:00 2 апреля. Все будет проходить на двух площадках – в ледовом дворце «Кристалл Арена» и МВДЦ «Сибирь».