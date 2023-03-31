В Красноярском крае сотрудница полиции попала под следствие за отказ расследовать кражу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уярском районе завели уголовное дело на сотрудницу полиции. Ее подозревают в превышении полномочий, хотя ими-то полицейская как раз не воспользовалась. Она не стала расследовать кражу и отказала в заведении уголовного дела.

Дело было еще в октябре прошлого года: неизвестные воры обнесли магазин местной предпринимательницы, и та обратилась в полицию. Следователь сначала начала проверку, однако потом, по личным мотивам, отказалась принимать у пострадавшей акты ревизии и накладные. Более того, полицейская написала в рапорте, что ущерб от кражи был незначительным, и заставила обратившуюся к ней женщину поставить подпись.

Однако история стала известна прокуратуре, и на полицейскую завели уголовное дело. Более того – постановление об отказе в заведении дела о краже отменили, а личность вора смогли установить.