Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 16:41

В Красноярском крае сотрудница полиции попала под следствие за отказ расследовать кражу

Теперь уголовное наказание грозит и вору, и следователю
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уярском районе завели уголовное дело на сотрудницу полиции. Ее подозревают в превышении полномочий, хотя ими-то полицейская как раз не воспользовалась. Она не стала расследовать кражу и отказала в заведении уголовного дела.

Дело было еще в октябре прошлого года: неизвестные воры обнесли магазин местной предпринимательницы, и та обратилась в полицию. Следователь сначала начала проверку, однако потом, по личным мотивам, отказалась принимать у пострадавшей акты ревизии и накладные. Более того, полицейская написала в рапорте, что ущерб от кражи был незначительным, и заставила обратившуюся к ней женщину поставить подпись.

Однако история стала известна прокуратуре, и на полицейскую завели уголовное дело. Более того – постановление об отказе в заведении дела о краже отменили, а личность вора смогли установить.