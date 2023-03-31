В Красноярске произошла массовая авария, оставившая без тепла дома на Взлетке

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Прокуратура взялась за проверку обстоятельств коммунальной аварии, которая произошла в Красноярске в ночь на 31 марта. Тогда из-за порыва на сетях теплоснабжения на улице Алексеева 132 многоквартирных дома остались без тепла.

Сообщается, что авария затронула улицы Шахтеров, Алексеева, Молокова, Батурина, Весны и Взлетной. Также тепло пропало в нескольких соцобъектах, включая кардиоцентр. По подсчетам правоохранителей, без тепла остались почти 30 тысяч человек.

– В настоящее время отключенным остается теплоснабжение в 60 зданиях, из которых 47 жилых. Сети находятся в эксплуатации АО «Красноярская теплотранспортная компания», — добавили в ведомстве.