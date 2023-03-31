В Красноярском крае срочно убирают ледяные заторы из-за выходящей из берегов реки

Фото и видео: Оперштаб Красноярского края

В Красноярском крае из-за оттепели поднялся уровень воды на реке Большой Бузим. ЧП произошло в Сухобузимском районе – вода поднялась почти на 4 метра.

Сейчас в Сухобузимском районе срочно ликвидируют ледяные заторы. В работе принимают участие сотрудники МЧС, районной и сельской администрации. Также на место пригнали экскаватор дорожников.

К этому утру работы начали приносить свои плоды: уровень воды в реке упал на 40-50 сантиметров. Часть торосов уже убрана.