Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 13:36

В Красноярском крае срочно убирают ледяные заторы из-за выходящей из берегов реки

Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: Оперштаб Красноярского края

Фото и видео: Оперштаб Красноярского края

В Красноярском крае из-за оттепели поднялся уровень воды на реке Большой Бузим. ЧП произошло в Сухобузимском районе – вода поднялась почти на 4 метра.

Сейчас в Сухобузимском районе срочно ликвидируют ледяные заторы. В работе принимают участие сотрудники МЧС, районной и сельской администрации. Также на место пригнали экскаватор дорожников.

К этому утру работы начали приносить свои плоды: уровень воды в реке упал на 40-50 сантиметров. Часть торосов уже убрана.