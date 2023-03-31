В Красноярске с 1 апреля изменится схема оплаты за капремонт

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В Красноярском крае с 1 апреля меняется схема взносов за капремонт. Теперь платить нужно будет напрямую в Региональный фонд капремонта. Соответственно, изменится лицевой счет, который станет 11-значным.

Через офисы и сервисы ПАО «Красноярскэнергосбыт» платежи за капремонт принимать больше не будут. В фонде добавили, что тем, у кого был подключен автоплатеж за капремонт, нужно будет обновить настройки.

Новые данные для оплаты можно будет найти в квитанции от «Красноярскэнергосбыта» за март или в самом фонде капремонта. Также уточнить данные можно в отделениях Почты России.