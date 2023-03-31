В Красноярске к декабрю подготовят план реконструкции дороги по улице Стасовой. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске к концу 2023 года планируют подготовить проект реконструкции дороги на Елены Стасовой. Об этом сообщает мэрия.

Подрядчику предстоит спроектировать расширение улицы до 4 полос от Чернышева до Плодово-Ягодной станции. Естественно, придется включить и полное благоустройство участка. Общая длина составит 3 километра.

Кроме того, проектировщику необходимо увязать дорогу с другим объектом – дорогой от Стасовой до Становой. Здесь протяженность – 2,8 км.

Две трассы должны слиться в одну дорогу общей длиной в 6 километров. Сроки строительства будут установлены после одобрения госэкспертизы.