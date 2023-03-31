В Красноярске коронавирусом заразились 108 человек

В Красноярске от коронавируса заразились 108 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 31 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 108 человек (сутки назад 142). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 435 122 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 137 пациентов (день назад 163), а за все время – 422 415 красноярцев.

За сутки госпитализировано 46 человек, что на 8 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 38 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 301 человек.