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НовостиЗдоровье31 марта 2023 8:27

В Красноярске коронавирусом заразились 108 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске от коронавируса заразились 108 человек

В Красноярске от коронавируса заразились 108 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 31 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 108 человек (сутки назад 142). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 435 122 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 137 пациентов (день назад 163), а за все время – 422 415 красноярцев.

За сутки госпитализировано 46 человек, что на 8 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 38 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 301 человек.