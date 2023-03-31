В Красноярском крае грузовой поезд сбил застрявший на путях квадроцикл. Фото: сибфоут.мвд.рф

В Курагинском районе Красноярского края грузовой поезд сбил квадроцикл пьяного сельчанина. Об этом сообщает Абаканский ЛО МВД РФ.

Водитель квадроцикла пытался пересечь железную дорогу в неположенном месте, но застрял. Он пытался вытащить транспорт, но сделать этого не смог. В этот же момент навстречу несся грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Водитель успел отбежать в последний момент, но квадроцикл был сбит. Он отлетел на несколько метров.

Издание «Взгляд Инфо» опубликовало видео, как после столкновения к мужчине подбежал очевидец, который поинтересовался состоянием водителя. На вопрос квадроциклисту о том, пьян ли он, мужчина ответил утвердительно.

После короткого разговора виновник столкновения сбежал. Сейчас его ищут. Полицейские завели административный протокол по статье «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Ему грозит лишение прав. Оставленный внедорожник поместили на спецстоянку.