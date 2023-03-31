Жителя Красноярского края поймали на контрабанде древесины на 1,2 миллиона рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае местного жителя поймали на контрабанде древесины. Об этом сообщает МВД по региону.
Предприниматель заключил контракт с зарубежной компанией на поставку пиломатериалов. Однако доказать, что древесина была получена законным путем, он не мог. Тогда он подделал документы, после чего внес в таможенную декларацию ложные данные.
В итоге через ему удалось переправить через границу в Нижнеингашском районе 100 кубометров пиломатериалов из сосны на 1,2 миллиона рублей. В отношении мужчина завели уголовное дело по статье «контрабанда».