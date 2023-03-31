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НовостиПроисшествия31 марта 2023 5:59

Жителя Красноярского края поймали на контрабанде древесины на 1,2 миллиона рублей

Заведено уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителя Красноярского края поймали на контрабанде древесины на 1,2 миллиона рублей

Жителя Красноярского края поймали на контрабанде древесины на 1,2 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае местного жителя поймали на контрабанде древесины. Об этом сообщает МВД по региону.

Предприниматель заключил контракт с зарубежной компанией на поставку пиломатериалов. Однако доказать, что древесина была получена законным путем, он не мог. Тогда он подделал документы, после чего внес в таможенную декларацию ложные данные.

В итоге через ему удалось переправить через границу в Нижнеингашском районе 100 кубометров пиломатериалов из сосны на 1,2 миллиона рублей. В отношении мужчина завели уголовное дело по статье «контрабанда».