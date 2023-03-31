Красноярский минздрав опубликовал график закрытия роддомов на ремонт Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав Красноярского края опубликовал график закрытия роддомов на ремонт и дезинфекцию. Соответствующая информация есть на сайте ведомства.

В 2023 году в Красноярске в мае ремонт и дезинфекцию проведут в шести родильных домах:

- Красноярская межрайонная клиническая детская больница №1 – 04:05 – 19:05;

- Красноярский межрайонный роддом № 2 – 20.05 – 09.06;

- Красноярский межрайонный роддом № 5 – 10.06 – 30.06;

- Красноярский межрайонный роддом № 4 – 01.07 – 14.07;

- Красноярский межрайонный роддом № 1 – 07.08 – 20.08.

С июля по октябрь 2023 года отремонтируют здания еще трех учреждений:

- Красноярский краевой перинатальный центр – 17.07 - 07.08;

- Красноярская клиническая больница №20 – 21.08 – 10.09;

- Сосновоборская горбольница – 11.08 – 01.10.

Пациенток будут направлять в другие медучреждения. Врач выдаст направление в ближайший к месту жительства роддом. Кроме того, если нет каких-либо осложнений во время беременности, будущая мама сможет воспользоваться правом выбора.