В районе Красноярской ГЭС появятся новая смотровая и парк

В парке ГЭС появятся необычные арт-объекты из металлоконструкций, символизирующие вышки ЛЭП как проводников электроэнергии, - «Хранители ГЭС» (эскиз проекта)

В Дивногорске в районе Красноярской ГЭС компании Эн+ благоустроят сразу несколько общественных пространств. Правительство Красноярского края совместно с администрацией Дивногорска ведут благоустройство туристско-рекреационной зоны «Торговый порт», где уже обустроены четыре видовых террасы, сделано освещение и навигация. В прошлом году силами станции в туристской зоне установили уникальный арт-объект – рабочее колесо турбины диаметром 8,5 м и весом 240 т. Теперь каждый желающий может увидеть «сердце гидроагрегата» и оценить масштаб оборудования ГЭС. Кстати, огромная турбина отработала на станции более полувека и выработала 112 млрд киловатт-час, пропустив через себя 500 млрд кубометров воды. Колесо было одним из первых, прибывших на комсомольскую стройку и запущенных в эксплуатацию.

Новое общественное пространство уже получило свое название - парк ГЭС. В скором времени здесь появятся необычные арт-объекты из металлоконструкций, символизирующие вышки ЛЭП как проводников электроэнергии, - «Хранители ГЭС». Над их созданием сейчас работают красноярские специалисты, автором проекта выступает известный скульптор, член Союза художников России Антон Тырышкин. Кроме того, в этом году откроют новую смотровую площадку. Территориально она будет находиться слева от моста перед гидроэлектростанцией, если ехать с правого на левый берег.

- В этом году должна быть закончена смотровая площадка на ГЭС. В 2022 году мы полностью благоустроили верхнюю часть территории, осталась установка прогулочной террасы. Уверен, что новая смотровая, парк ГЭС с монументальным рабочим колесом и Хранителями станции составят единый ансамбль и станут новым местом притяжения для дивногорцев, красноярцев и всех гостей края, - сказал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.