В Красноярске выбрали двух лучших педагогов. Фото: администрация города

В Красноярске выбрали двух лучших учителей – классного руководителя и педагога дополнительного образования. Накануне были озвучены итоги двух профессиональных конкурсов, в которых приняли участие 102 участника. Конкурс «Классный классный» проводился впервые мастерство демонстрировали 70 человек. А на звание «лучшего педагога допобразования» претендовали 32 участника. По условиям конкурса в течение месяца они проходили различные конкурсные испытания, представляли методики воспитания детей, проводили мастер-классы и открытые уроки.

И вот имена победителей: самым «Классным классным» стал педагог-организатор школы №108 Советского района Кирилл Пахмутов. Лучшим педагогом дополнительного образования признан Сергей Нефедьев из лицея №9 «Лидер».

По словам главы города Владислава Логинова, начиная с этого года в конкурсе будут выбирать лучшее муниципальное образовательное учреждение. Десять победителей получат по миллиону на развитие.