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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:36

В Красноярске большая компания избила нескольких прохожих

Жертв поставили на колени и заставили раздеваться
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: t.me/kras_sunny

Фото: t.me/kras_sunny

В красноярском Солнечном произошла массовая драка, которую сфотографировали очевидцы. Обстоятельства произошедшего неизвестны, но по словам местных жителей, компания примерно из 15-20 человек избивала четверых людей.

– Под Ольховой 30 марта около 18:30 произошла драка, от 15 до 20 человек избивали четверых, после чего их поставили на колени и заставили раздеться. Один на один то боятся, – сообщил один из жителей.

Отметим, что подобные стычки происходили по всей России в момент всплеска активности субкультуры ЧВК «Редан» в феврале. Тогда подростки устраивали массовые сходки и конфликтовали с представителями других группировок. Связаны ли эти случаи, пока неясно.