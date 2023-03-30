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НовостиПроисшествия30 марта 2023 12:42

Красноярск из-за внезапных снегопадов встал в 10-балльные пробки

В ГИБДД водителей попросили не выезжать на дорогу
Никита ЖЕГЛОВ

Красноярск из-за внезапного снегопада в марте встал в 10-балльные пробки. Такую ситуацию сервис «Яндекс.пробки» показывал к 18:30 по местному времени. Пробками традиционно сковало центр города, а также Взлетку, Брянскую, Северный, Свердловскую, Красраб и другие оживленные улицы.

В ГИБДД из-за сильного ухудшения погоды обратились к водителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок, и попросили соблюдать меры безопасности, соответствующие зимнему периоду.

Отметим также, что из-за снегопада было закрыто движение на трассах «Сибирь» и «Енисей», а в самом городе автобусы не смогли подъехать к нескольким конечным остановкам.