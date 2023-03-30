В Красноярске автобусы из-за снегопада не могут добраться до конечных остановок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за мощного снегопада возникли проблемы на дорогах. Ряд автобусов не может добраться до своих конечных остановок: как сообщили в департаменте транспорта города, дорожная техника уже начала разгребать снежные завалы.

Уточняется, что автобусы не доезжают до конечных остановок в поселке Удачный, спорткомплексе «Радуга», на Шинном кладбище, в Старой Покровке, ст. Плодово-ягодная, мкрн. Верхние Черёмушки и проспекте Свободный.

Отметим, что в ГИБДД предупредили об опасной ситуации на дорогах. Красноярск же к вечеру сковали 10-балльные пробки.