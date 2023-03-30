Активные, упорные, экономные: Tele2 изучила поведение сибиряков на «Маркете»

Сибирь – Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил особенности поведения сибирских пользователей сервиса «Маркет», который позволяет клиентам продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS. В 2022 году самыми активными пользователями площадки оказались клиенты оператора из Хакасии и Алтайского края, омичи и томичи проявили рациональный подход в продажах, а жители Красноярского края и Кузбасса смогли сэкономить на покупках.

За 2022 год число пользователей «МаркетаTele2» выросло в Сибири на 40%.Клиентов, выставляющих лоты на продажу, стало больше на 55%,а число покупателей увеличилось на 30%.Сибирские клиенты Tele2 продали более 2 млн лотов с гигабайтами, минутами и SMS. Вырученные средства поступили на счета абонентов, ими можно оплачивать услуги связи.

Активнее всего в прошлом году «МаркетомTele2» пользовались в Хакасии и Алтайском крае: в этих регионах самая высокая доля клиентов, посещавших виртуальную торговую площадку. При этом по доле успешных продаж(выкупленных пользователями лотов) лидируют другие регионы – Омская и Томская области. Вероятно, это связано с тем, что омские и томские пользователи «Маркета» в среднем выставляли лоты на продажу по более низкой цене. Больше всего упорства в продажах проявили клиенты Tele2 из Республики Алтай и Красноярского края: они чаще других поднимали свои лоты в топ, чтобы повысить шансы на успешную сделку.

Главный «товар» площадки – мобильный интернет: лоты с гигабайтами самые популярные у сибиряков. Средняя стоимость 1 гигабайта, купленного сибирскими пользователями «Маркета», составила 15,2 рубля. За год средний размер выкупленного лота увеличился с 4 до 5 гигабайт. Экономнее всех оказались абоненты Tele2 в Красноярском крае и Кузбассе, которые в среднем в течение года покупали гигабайты по более низкой цене. Пользователи в этих регионах выбирали наиболее выгодное соотношение объемов лотов и их стоимости. Больше других на продаже гигабайтов заработали в Новосибирской области и Республике Алтай.

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