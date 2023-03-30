В Красноярске вечером 30 марта для болельщиков «Сокола» пустят дополнительные автобусы от арены «Платинум»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вечером 30 марта для болельщиков ХК «Сокол» пустят дополнительные автобусы от арены «Платинум». Об этом сообщает МК-Красноярск со ссылкой на дептранс краевой столицы.

Автобусы пустят для того, чтобы любителям хоккея было удобнее добираться в разные части города после окончания игры. С 20.30 на остановке «Арена «Платинум» пассажиров будут дожидаться шесть машин. Автобусы отправятся по своим маршрутам по мере заполнения салона.

Напомним, что 30 марта пройдет первый в истории красноярского хоккейного клуба «Сокол» полуфинал Кубка Петрова. Против крылатых на лед выйдут игроки тюменского «Рубина». Матч пройдет на арене «Платинум» - домашнем льду «Сокола». Начало в 19:00 по местному времени.

Красноярцы впервые забрались так далеко в борьбе за первое место в ВХЛ. Напомним, что 26 марта «Сокол» с разгромным счетом обыграл чемпиона ВХЛ нефтекамский клуб «Торос». Крылатые забросили 6 шайб в калитку противника, тем самым проложив себе путь в полуфинал.