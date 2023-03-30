Мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи

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Эксперты фиксируют активность мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. Обещая восстановить доступ к ней, они стараются получить данные для входа, код из СМС для последующего оформления кредита или вывода средств клиента. Банки рекомендуют проверять любую входящую информацию в контакт-центре самостоятельно и не отвечать на подозрительные звонки третьих лиц.

По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра и сообщают, что учетная запись онлайн-банка была заблокирована. В ходе разговора они просят сообщить свою идентификацию и пароль из СМС, который «должен помочь» восстановить работу сервиса. На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

«В попытках завладеть средствами клиентов банков мошенники изобретают все более изощренные схемы, которые постоянно совершенствуются. Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях – немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации. Это может быть телефонный номер 1000 или номер, указанный на обратной стороне вашей карты, а также чат ВТБ Онлайн», — отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ.