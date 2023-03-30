В Красноярске от коронавируса заразились 142 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 30 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 142 человека (сутки назад 151). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 435 014 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 163 пациентов (день назад 189), а за все время – 422 278 красноярцев.

За сутки госпитализировано 38 человек, что на 17 больше дня предыдущего, тогда в больницу попал 21 пациент. Также на сутки от COVID-19 никто не умер. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 300 человек.