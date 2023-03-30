Красноярск сковали 9-балльные пробки из-за снега

Фото: скриншот 2ГИС в 16:00

В Красноярске 30 марта резко похолодало – температура воздуха опустилась до -2 градусов мороза и пошел сильный снег. Это послужило причиной дорожного коллапса, город сковали 9-балльные пробки в 16 часов дня.

Судя по данным 2ГИС, стоит практически весь город. На картах помечено множество ДТП, а в комментариях люди спрашивают друг друга: «Снег выпал и все резко испугались? Водить внезапно разучились?».

Причиной многочисленных аварий еще может быть и то, что часть водителей успела сменить зимнюю резину на летнюю. Ведь в последние несколько дней погода баловала горожан теплотой, частично подсохшим асфальтом после таяния снега.

Хороша зима, начинай сначала!