Во время СВО погиб 39-летний военнослужащий Сергей Цин из Красноярского края

Сергей Цин

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 39-летний военнослужащий Сергей Цин из поселка Ойский, Красноярский край. Информацию о смерти мужчины подтвердили в администрации сельсовета.

Известие о гибели Сергея пришло родственникам совсем недавно – в документах указана дата смерти 22 марта.

Цин работал трактористом, переехал в поселок будучи во взрослым возрасте. Был женат и имел двоих детей.

Об обстоятельствах гибели бойца ничего неизвестно. О дате и месте прощания пока ничего говорят, информацию сообщат позднее.