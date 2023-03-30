В Центральном районе Красноярска устранили 27 коммунальных аварий с начала года

Фото: Администрация

В Центральном районе Красноярска с начала года специалисты устранили 27 коммунальных аварий. Как рассказывают в мэрии, самая сложная произошла на Северном шоссе – порыв сетей холодного водоснабжения пришлось устранять в 30-градусный мороз. Вся работа длилась около 2 суток.

Была и еще одна очень сложная авария. Произошла она на пересечении улиц Марковского и Парижской коммуны, 33. Сутки понадобились на то, чтобы устранить порыв, из которого хлестал фонтан кипятка.

Также специалисты следят за состояние водопроводных колонок. Особенно важна эта работа зимой, так как для некоторых жителей они являются единственным источником питьевой воды. Работникам ресурсоснабжающей организации приходилось несколько раз отогревать их в морозы, восстанавливая работоспособность водоразборов.