За повторное вождение в пьяном виде житель Минусинска отработает 300 часов

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Минусинске инспекторы ГИБДД остановили водителя ВАЗа за отсутствие световых приборов и не включенный сигнал поворота. При проверке документов полицейские обратили внимание, что у мужчины наблюдаются признаки алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Красноярского края.

При этом сам мужчина отрицал, что пил. Измерительный прибор при этом он продул не с первого раза. Однако итог все равно оказался для него печальным – прибор выдал 0,248 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что выше нормы.

Как оказалось, водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. За повторное нарушение его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года.

Машину у него конфисковали в доход государства.