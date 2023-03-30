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НовостиОбщество30 марта 2023 7:40

Сотрудники ГИБДД Красноярского края предупреждают о снегопаде на загородных трассах

А также снижение видимости и плохих дорожных условиях
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Сотрудники ГИБДД Красноярского края предупреждают водителей, собирающихся отправляться в поездки по региону, о снегопаде на загородных трассах. Как сообщают в ведомстве, на дорогах снижена видимость и появляется снежный накат.

Водителей просят снижать скорость и соблюдать дистанцию – из-за выпадения осадков тормозной путь увеличивается. А также перед поездкой проверить исправность автомобиля, наличие «омывайки», почистить фары и госномер.

Все экипажи, работающие на дорогах, ориентированы на оказание помощи водителям.