Сотрудники ГИБДД Красноярского края предупреждают о снегопаде на загородных трассах

Фото: ГИБДД

Сотрудники ГИБДД Красноярского края предупреждают водителей, собирающихся отправляться в поездки по региону, о снегопаде на загородных трассах. Как сообщают в ведомстве, на дорогах снижена видимость и появляется снежный накат.

Водителей просят снижать скорость и соблюдать дистанцию – из-за выпадения осадков тормозной путь увеличивается. А также перед поездкой проверить исправность автомобиля, наличие «омывайки», почистить фары и госномер.

Все экипажи, работающие на дорогах, ориентированы на оказание помощи водителям.