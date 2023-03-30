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НовостиСпорт30 марта 2023 7:18

Красноярский ХК «Сокол» встретится 30 марта с ХК «Рубин» из Тюмени

Первый в истории крылатых полуфинал Кубка Петрова начнется на домашней арене
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ХК Сокол

Фото: ХК Сокол

30 марта пройдет первый в истории красноярского хоккейного клуба «Сокол» полуфинал Кубка Петрова. Против крылатых на лед выйдут игроки тюменского «Рубина». Матч пройдет на арене «Платинум» - домашнем льду «Сокола». Начало в 19:00 по местному времени.

Красноярцы впервые забрались так далеко в борьбе за первое место в ВХЛ. Напомним, что 26 марта «Сокол» с разгромным счетом обыграл чемпиона ВХЛ нефтекамский клуб «Торос». Крылатые забросили 6 шайб в калитку противника, тем самым проложив себе путь в полуфинал.