Красноярский ХК «Сокол» встретится 30 марта с ХК «Рубин» из Тюмени

Фото: ХК Сокол

30 марта пройдет первый в истории красноярского хоккейного клуба «Сокол» полуфинал Кубка Петрова. Против крылатых на лед выйдут игроки тюменского «Рубина». Матч пройдет на арене «Платинум» - домашнем льду «Сокола». Начало в 19:00 по местному времени.

Красноярцы впервые забрались так далеко в борьбе за первое место в ВХЛ. Напомним, что 26 марта «Сокол» с разгромным счетом обыграл чемпиона ВХЛ нефтекамский клуб «Торос». Крылатые забросили 6 шайб в калитку противника, тем самым проложив себе путь в полуфинал.