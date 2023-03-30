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НовостиПроисшествия30 марта 2023 6:35

За езду без номеров и тонировку жителя Красноярска арестовали на трое суток

Парень объяснил, что снял знаки, чтобы выручить друга
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Красноярске поймали 23-летнего водителя, который решил покататься без номеров на своем «Фольксваген Поло». Ему грозит трое суток ареста и лишение прав, сообщает ГИБДД по региону.

Видео с молодым человеком, который выходит из машины, снимает знаки и срывается с места, появились в социальных сетях. Инспекторы ДПС задержали его уже спустя несколько часов на Взлетной.

Во время составления протокола водитель рассказал, что попал в трудную жизненную ситуацию и отправился выручать друга. Свою вину он полностью признал.

Теперь ему грозит арест на трое суток за отказ снять тонировку, три штрафа за нарушения правил и в перспективе – лишение прав от 1 до 3 месяцев за езду без государственных знаков.