Красноярцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска рассказали, кто может претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей. Топ самых высокооплачиваемых вакансий опубликовала Avito Работа.

Так, на зарплату в 150 тысяч рублей может претендовать стоматолог-терапевт. Среди требований: опыт работ от 2 лет, умение работать с современным оборудованием и материалами.

До 120 тысяч рублей может получить управляющий сетью столовых. Кандидат должен иметь опыт работы шеф-повара или помощника руководителя. В обязанности входят составление меню и технологических карт, работа с поставщиками, закупка и расстановка оборудования, подбор и обучение персонала.

Кандидатам на должность автоэлектрика-диагноста предлагают зарплату до 150 тысяч рублей. Человек должен уметь работать руками: выявлять неисправности в электронных системах, менять проводку, ставить сигнализации. От компании – современное оборудование, спецодежа, теплые боксы и обучение.

Руководитель отдела продаж в агентстве недвижимости может получить до 250 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входят анализ рынка, организация и контроль деятельность отдела.

Салон красоты ищет стилиста-колориста на сдельную зарплату 150 тысяч рублей. По условиям все просто: опыт от 3 лет, профильное образование, медкнижка, высокий уровень квалификации.