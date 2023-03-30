Глава Канска Андрей Береснев ожидает суда по делу о природных пожарах в мае 2022 года

В Красноярском крае пожар охватил дачи в Канске. Фото: МВД Красноярского края

Глава Канска Андрей Береснев ожидает суда по делу о страшных природных пожарах в мае 2022 года. Как сообщили в прокуратуре, ему грозит до 3 месяцев ареста.

Напомним, 7 мая в Красноярском крае начались природные пожары. Им предшествовал сильнейший ветер. Если изначально порывы составляли 20-25 метров в секунду, то затем они усилились до 40 метров в секунду. Глава региона объявил режим ЧС во всем регионе. В итоге огонь поразил 12 районов края и около 16 населенных пунктов. Среди них был и Канский район.

По версии следствия, С марта 2021 года по 7 мая 2022 года Андрей Береснев не смог организовать уборку незаконной свалки, которая располагалась на территории Анцирского сельского совета Канского района, занимала площадь около 3 гектаров. Также глав Канска не обеспечил сбор, вывоз, утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов, не организовал мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все эти действия привели к тому, что 7 мая 2022 года распространяющийся по краю пожар дошел до этой незаконной свалки, загорелись горючие материалы. Огонь разросся и захватил 400 гектаров леса, а также 10 дач.

Министерству лесного хозяйства Красноярского края причинен ущерб на сумму более 914 тысяч рублей, дачным владельцам – на сумму около 4 миллионов рублей.

Андрей Береснев свою вину не признал.

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