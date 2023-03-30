В Красноярске зафиксирован первый случай присасывания клеща в 2023 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске зафиксирован первый случай присасывания клеща в этом году. Случилось это во дворе жилого дома на Партизана Железняка. Членистоногое присосалось к 12-летнему привитому ребенку. После исследования выяснилось, что клещ не инфицирован ни одной из инфекций. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Также клещей на анализ в лабораторию принесли еще двое жителей краевой столицы: одно членистоногое сняли с одежды жителя удачного, второе - с собаки после прогулки в районе Студгородка. Клещ, снятый с одежды, не опасен, а по второму — результаты ещё не готовы.