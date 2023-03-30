В Канске парень попытался избавиться от кустов конопли, выкинув их в окно многоэтажки

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Канске жильцы многоквартирного дома почувствовали специфический запах и вызвали полицию. Когда сотрудники постучались в дверь подозрительной квартиры, то услышали суетливые шаги и шорохи. При этом соседи пожаловались, что из окон дома кто-то решил по частям выкинуть новогоднюю елку, сообщает ГУ МВД по региону.

Когда дверь открылась, полиция увидела молодого человека. При осмотре квартиры в одной из комнат сотрудники нашли пустую палатку и оборудование для выращивания растений в домашних условиях. На полу оставалась земля и обломки листьев, похожих на коноплю.

Сами кусты обнаружились под окном – именно их приняли за ветки елки соседи.

Всего сотрудники ППС нашли 6 сухих корней конопли и 6 зеленых стеблей весом около 800 граммов. Растения предназначались для личного употребления.

34-летний садовод отправится под суд – ему грозит до 10 лет тюрьмы.